De Santis: "Paratici valore aggiunto per i viola. Gli arrivi dalla Premier fanno la differenza"

De Santis: "Paratici valore aggiunto per i viola. Gli arrivi dalla Premier fanno la differenza"FirenzeViola.it
Oggi alle 22:40News
di Redazione FV

Il procuratore ed esperto di mercato Lorenzo De Santis, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva delle possibili operazioni della Fiorentina nella sessione invernale di calciomercato: "Dalla Fiorentina mi aspetto segnali importanti, anche alla luce del cambio di direttore sportivo e dell’attuale posizione in classifica. Serve muoversi in maniera rapida ed efficace sul mercato, perché è necessario alzare il tasso di qualità della rosa. Inserire giocatori provenienti dalla Premier League, abituati a ritmi e intensità elevati, potrebbe fare la differenza. In questo senso, l’esperienza e la rete di contatti di Paratici rappresentano un valore aggiunto. Inoltre, sarebbe opportuno puntare su qualche innesto di spessore da club che precedono in Serie A: i nomi che circolano sono quelli di Samardzic e Brescianini". 

Sul mercato in uscita: "Bisognerà valutare chi potrebbe lasciare la squadra. Dzeko appare il principale candidato alla partenza. Nell’ottica di tornare a una linea a quattro, sarà importante capire se in difesa non ci siano centrali in esubero. A centrocampo sono stati fatti diversi investimenti e numerose operazioni, ma al momento il giocatore che sta offrendo le risposte migliori è Mandragora, già presente da tempo a Firenze. Andrà inoltre considerato chi confermare tenendo conto anche delle motivazioni individuali".