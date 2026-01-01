De Santis: "Paratici valore aggiunto per i viola. Gli arrivi dalla Premier fanno la differenza"

Il procuratore ed esperto di mercato Lorenzo De Santis, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva delle possibili operazioni della Fiorentina nella sessione invernale di calciomercato: "Dalla Fiorentina mi aspetto segnali importanti, anche alla luce del cambio di direttore sportivo e dell’attuale posizione in classifica. Serve muoversi in maniera rapida ed efficace sul mercato, perché è necessario alzare il tasso di qualità della rosa. Inserire giocatori provenienti dalla Premier League, abituati a ritmi e intensità elevati, potrebbe fare la differenza. In questo senso, l’esperienza e la rete di contatti di Paratici rappresentano un valore aggiunto. Inoltre, sarebbe opportuno puntare su qualche innesto di spessore da club che precedono in Serie A: i nomi che circolano sono quelli di Samardzic e Brescianini".

Sul mercato in uscita: "Bisognerà valutare chi potrebbe lasciare la squadra. Dzeko appare il principale candidato alla partenza. Nell’ottica di tornare a una linea a quattro, sarà importante capire se in difesa non ci siano centrali in esubero. A centrocampo sono stati fatti diversi investimenti e numerose operazioni, ma al momento il giocatore che sta offrendo le risposte migliori è Mandragora, già presente da tempo a Firenze. Andrà inoltre considerato chi confermare tenendo conto anche delle motivazioni individuali".