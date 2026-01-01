Roma, accordo con l'Atletico Madrid per il prestito di Raspadori

Matteo Moretto, noto esperto di calciomercato, ha comunicato sul canale Youtube di Fabrizio Romano alcune novità di mercato sul possibile ritorno in Italia di Giacomo Raspadori. Queste le sue parole: "La Roma nelle ultimissime ore ha accelerato l'operazione Raspadori. Ci sono stati contatti diretti tra Roma e Atletico Madrid con un accordo praticamente raggiunto per un prestito oneroso con diritto di riscatto non obbligatorio. L'intesa verbale c'è, ora manca la risposta di Raspadori, che tratterà con la Roma il tema contrattuale".