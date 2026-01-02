Dagli inviati

Manor Solomon è atterrato a Firenze: le foto e i video di FirenzeViola

Manor Solomon è atterrato a Firenze: le foto e i video di FirenzeViola
Oggi alle 12:27Copertina
di Redazione FV
fonte dal nostro inviato, Andrea Giannattasio

Manor Solomon è atterrato a Firenze. Il nuovo esterno d'attacco della Fiorentina ha posato davanti ai fotografi e alla stampa presente a Peretola. Il giocatore raggiungerà il Viola Park, dove firmerà un contratto di sei mesi più eventuali altri quattro anni nel caso in cui la società lo volesse riscattare per 10 milioni di euro dal Tottenham. Percepirà poco meno di 2 milioni a stagione. Queste le foto e i video realizzati da FirenzeViola.it all'aeroporto: