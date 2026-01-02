Solomon sbarca a Firenze: le cifre dell'operazione e i dettagli del contratto

vedi letture

La Fiorentina è vicinissima a chiudere per Manor Solomon. L’attaccante esterno israeliano è destinato a diventare il primo acquisto della sessione di mercato che inizia proprio oggi. Tra i club è già stata raggiunta un’intesa per il trasferimento, un prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro.

Il giocatore lascerà già in giornata il Villarreal, dove era arrivato a settembre dal Tottenham, proprietario del cartellino, per raggiungere Firenze: l’arrivo a Peretola è previsto intorno alle 11:30 con un volo privato. La Fiorentina, sottolinea il Corriere dello Sport, avrà la possibilità di acquistarlo a titolo definitivo a giugno; in caso di riscatto scatterà un contratto fino al 2030, con un ingaggio vicino ai 2 milioni di euro netti a stagione (circa la metà fino al termine dell’annata).