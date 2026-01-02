Martinelli in uscita, TMW: "La Sampdoria è vicina al prestito secco"

Martinelli in uscita, TMW: "La Sampdoria è vicina al prestito secco"
Oggi alle 14:09
Secondo quanto riporta TMW la Sampdoria è vicina al portiere viola, Tommaso Martinelli. Il trasferimento sarebbe solo in prestito secco - si legge - La Fiorentina vuole mantenere il controllo del calciatore in vista della prossima stagione. Nelle prossime quindi potrebbe concretizzarsi l'operazione con i blucerchiati che sono pronti ad accogliere l'estremo difensore classe 2006, in cerca di continuità dopo aver trovato davvero poco spazio a Firenze negli ultimi mesi.