Solomon e i messaggi sulla guerra: La Nazione spiega il rapporto con i tifosi del Villarreal

Il primo rinforzo di mercato per Paolo Vanoli sarà Manor Solomon, esterno israeliano classe 1999 duttile, anche se predilige giocare a sinistra per rientrare e calciare col destro. Elemento in grado comunque di agire su entrambe le corsie e all'occorrenza da trequartista. Spesso Solomon è stato chiacchierato negli ultimi tempi anche per vicende extracampo. I tifosi del Villarreal, per esempio, non lo hanno mai amato. Sin dalla prima ora, sottolinea La Nazione, Manor ha sostenuto le azioni a Gaza dell'esercito israeliano con messaggi social piuttosto espliciti, attirandosi critiche e insulti da parte dei tifosi del Sottomarino Giallo.