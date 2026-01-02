Paratici-Fiorentina ci siamo. Il Corriere dello Sport rivela il giorno dell'arrivo a Firenze
L’operazione che sta portando Manor Solomon a Firenze, è la conferma che Fabio Paratici è già al lavoro, da remoto, per ricostruire l'organico della Fiorentina. Verosimilmente da lunedì il dirigente degli Spurs sarà a Firenze per firmare gli accordi ufficiali. Tottenham-Sunderland, in programma domenica 4, sarà il suo ultimo impegno da direttore sportivo del club londinese. L'arrivo di Solomon, rimarca il Corriere dello Sport, è solo il primo di una lunga lista che si propone di aggiungere forze fresche alla Fiorentina.
Effetto Paratici: arriva Solomon. Porta gol e assist da attaccante esterno. Ora altri quattro colpi. La Fiorentina passerà al 4-3-3. Kean si accomodi in panchina contro la Cremonesedi Luca Calamai
Lorenzo Di BenedettoLa rivoluzione per la salvezza è già in clamoroso ritardo. Paratici tratta con il Tottenham ma serve tempo: e il suo arrivo potrebbe slittare ancora. Ferrari continuerà a essere l'unico tramite con Commisso e non ha mai pensato alle dimissioni
Angelo GiorgettiParatici a metà non serve: dovrà avere più potere di Ferrari per cambiare un modello che ha fallito. Missione piazza pulita anche intorno alla squadra. In tanti vogliono andarsene, sondati i procuratori
