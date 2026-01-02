Paratici-Fiorentina ci siamo. Il Corriere dello Sport rivela il giorno dell'arrivo a Firenze

L’operazione che sta portando Manor Solomon a Firenze, è la conferma che Fabio Paratici è già al lavoro, da remoto, per ricostruire l'organico della Fiorentina. Verosimilmente da lunedì il dirigente degli Spurs sarà a Firenze per firmare gli accordi ufficiali. Tottenham-Sunderland, in programma domenica 4, sarà il suo ultimo impegno da direttore sportivo del club londinese. L'arrivo di Solomon, rimarca il Corriere dello Sport, è solo il primo di una lunga lista che si propone di aggiungere forze fresche alla Fiorentina.