Calciomercato Martinelli in trattativa con la Sampdoria, ma non è ancora chiusa: la situazione

Tommaso Martinelli lascerà la Fiorentina nel mercato di gennaio. Secondo quanto quanto ci risulta l'estremo difensore è in trattativa con la Sampdoria, che sarebbe pronta ad accoglierlo in prestito secco fino a giugno. Ricordiamo che il classe 2006 ha un contratto con la società viola valido fino al 2029. L'idea del club è quella di non perderlo ma di dargli la possibilità di scendere in campo con continuità per crescere e affinare le sue abilità.

Negoziato in corso: la situazione.

La trattativa con la Sampdoria non è ancora chiusa, bisognerà definire qualche dettaglio per l'eventuale stretta finale. I blucerchiati sono molto convinti di voler puntare sul talento della Fiorentina, così come ai viola non farebbe altro che comodo permettere al ragazzo di farsi le ossa. Negli ultimi mesi, nonostante le premesse, è stato chiuso da David De Gea che è sceso in campo molto più regolarmente di quanto fosse stato garantito a Martinelli.

Martinelli spinge per partire.

Ecco perché il giocatore sarebbe solo contento di poter trovare più spazio in Liguria. E' la sua priorità. C'è da credere che l'affare possa andare in porto nei prossimi giorni. A questo punto è prevista una promozione per Oliver Christensen, che ha fatto ritorno dal prestito semestrale allo Sturm Graz, e che quindi sarà presumibilmente il secondo portiere designato. Presto si chiuderà il cerchio: la Fiorentina sistemerà ogni zona a cominciare dalla porta.