Cuesta: "La vittoria coi viola ci ha lasciato voglia di continuare così"

Il tecnico del Parma, Carlos Cuesta, è tornato in conferenza stampa sulla vittoria ottenuta lo scorso sabato in casa contro la Fiorentina: "Ci ha lasciato tanta voglia di continuare nel nostro percorso, perché non mi dimentico del passato. In altre partite volevamo avere continuità nei risultati ma non ci siamo riusciti. So che domani affronteremo la partita col massimo livello di attenzione e concentrazione, con personalità per fare il nostro gioco e con la massima volontà per toglierci delle soddisfazioni".