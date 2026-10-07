Argentina, tutto pronto per l'addio di Messi, l'arrivo in lacrime. Mastantuono in panchina
Tutto è pronto per il fischio d'inizio di Argentina-Benin, amichevole che, alle 1 ora italiana, si disputa in un Momumental strapieno per l'addio a Lionel Messi. Per questa gara Franco Mastantuono è in panchina, pronto come tutti a salutare uno degli attaccanti più importanti della Seleccion insieme a Maradona. Questa la formazione ufficiale schierata da Scaloni con la 10 rigorosamente sulle spalle di Messi, ovviamente titolare per l'occasione. Sul profilo della Seleccion tanti post celebrativi per la Pulce. L'attaccante è arrivato allo stadio consapevole del momento, in lacrime già sul pullman.
La formazione dell'Argentina
ARGENTINA (4-3-1-2): 'Dibu' Martinez; Giay, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Mac Allister, Enzo Fernandez; Messi; Lautaro Martinez, Julian Alvarez. CT: Scaloni
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