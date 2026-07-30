L'agente di Favasuli: "Piace al Napoli ma al momento non ci sono trattative"
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Nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Kiss Kiss Napoli, l'agente Mario Giuffredi ha fatto il punto sul futuro di alcuni dei suoi assistiti, soffermandosi anche su Costantino Favasuli, ex Fiorentina adesso al Catanzaro (i viola detengono il 50% sulla futura rivendita) e sull'interesse del Napoli: "Favasuli merita di continuare a far parte del giro della Nazionale, perché ha dimostrato tutto il suo valore. In lui rivedo Di Lorenzo ai tempi in cui lo portai a Napoli. Ha diverse richieste e non resterà al Catanzaro.
So che piace a Giovanni Manna e penso che sarebbe un profilo ideale per il Napoli. Al momento, però, non c'è alcuna trattativa in corso: vedremo cosa succederà più avanti."
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