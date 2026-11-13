Agente Noriega sulla Fiorentina: "Solo speculazioni, nulla di certo"
Erick Noriega, centrocampista peruviano attualmente in forza al Grêmio, è stato recentemente accostato a diversi club italiani, tra cui Fiorentina e Como. Sulle voci di mercato riguardanti il giocatore è intervenuto il suo procuratore, Guillermo Zariquey, che ha voluto fare chiarezza sulla situazione: "Sono solo speculazioni. Nulla è certo. Oggi ho parlato con il direttore del Grêmio perché, dopo tutto quello che è stato pubblicato , anch'io avevo dei dubbi.
Nulla è arrivato al Grêmio, nulla è arrivato a Erick, e nulla è arrivato a noi. Assolutamente nulla. Parliamo sempre con gli italiani, ma non menzioniamo squadre o altro. Lui è molto felice al Grêmio".
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