Mandorlini: "Ronaldinho entrerà nel secondo tempo, dove vorrà lui"

Quella che sembrava soltanto un'ipotesi destinata a rimanere tale è diventata realtà: Ronaldinho scenderà in campo con la maglia del Ravenna nella sfida contro il Forlì, in programma domenica alle 17:30. Il brasiliano tornerà a giocare una partita a distanza di undici anni dalla sua ultima apparizione. In vista dell'evento, l'allenatore del club, Andrea Mandorlini, ha parlato del Gaucho ai microfoni di Sky Sport: "Entrerà nel secondo tempo, e si metterà davanti. Dove? I campioni devono scegliere.

Il gruppo l'ha presa bene, perchè i ragazzi sono seri e hanno capito cosa vuol dire vedere uno come lui con la nostra maglia. Accende i riflettori sulla città intera, è rimasto un grandissimo, me ne sono accorto parlandoci. Alla presentazione ha parlato con tutti, è stato fantastico".