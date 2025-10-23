Addio all'ex calciatore e allenatore Sergio Nadal: ebbe una parentesi in viola

Si è spento nelle scorse ore Sergio Nadal, ex giocatore e storico allenatore del Calcio Conegliano. Cresciuto nel settore giovanile gialloblù, Nadal aveva militato da giovanissimo nella Fiorentina, rientrando a Conegliano all'inizio degli anni Sessanta. A soli ventisette anni il presidente Barnabò gli affida la guida tecnica della prima squadra, portata nella stagione 1965-66 alla vittoria del campionato e alla storica promozione in Serie D. Sempre Nadal ha conquistato il primo scudetto nel campionato Juniores Berretti, stagione 1975-76, superando il Sulmona in finale nazionale. La sua carriera da allenatore lo ha portato anche sulle panchine di Vittorio Veneto, Marenese e Ponte nelle Alpi prima del ritorno nella sua Conegliano nel campionato di serie D 1988-89.In lutto oggi il gruppo degli ex gialloblù che piangono una colonna del calcio della Sinistra Piave. Nato il 6 settembre del 1937, Nadal è stato strappato all'affetto dei suoi cari da un tumore.

Aveva 88 anni. A piangerlo oggi ci sono la moglie Mirella, i figli Simonetta con Daniele e Marco con Debora, i nipoti Andrea e Rebecca, la sorella Carla, le cognate, i cognati, amici e parenti tutti. Decine i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore alla famiglia da parte di ex calciatori e amici del mondo del pallone. Venerdì 24 ottobre alle ore 15 l'ultimo saluto nella chiesa parrocchiale dei Santi Martino e Rosa. Al termine del funerale la salma sarà cremata.