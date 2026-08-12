Oscurato da Mastantuono, ma è un altro gioiello: Valdepenas ha già conquistato tutti

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Il laterale spagnolo ha già convinto chi lavora al Viola Park. Personalità, corsa e qualità tecnica sulla fascia sinistra di Grosso

È stato inevitabilmente oscurato dall’arrivo di Mastantuono, ma Victor Valdepenas rappresenta uno dei colpi più interessanti del mercato viola e, soprattutto, racconta bene la nuova direzione intrapresa dalla Fiorentina. Il classe 2006 è arrivato dal Real Madrid con un profilo già particolarmente definito: mancino naturale, fisico importante e capace di giocare sia da centrale sia da terzino. Proprio sulla fascia sinistra, però, Fabio Paratici sembra averlo individuato come una risorsa importante per il presente e soprattutto per il futuro. Non a caso, Xabi Alonso lo aveva già aggregato alla prima squadra dei Blancos, schierandolo da esterno nella sua unica presenza in Liga.

Le caratteristiche

Le prime uscite al Viola Park hanno confermato le qualità che avevano convinto la Fiorentina a puntare su di lui. Valdepenas ha mostrato personalità, corsa e qualità tecnica, senza paura di prendersi responsabilità anche in fase offensiva. Nell'amichevole contro il Deportivo è rimasta negli occhi una discesa di circa quaranta metri palla al piede, dopo aver saltato diversi avversari con grande facilità. Un campione ancora troppo piccolo per poter trarre conclusioni definitive, come sottolinea il Corriere dello Sport-Stadio, ma già sufficiente per capire che sulla fascia sinistra la Fiorentina potrebbe aver finalmente trovato quel giocatore che cercava da tempo.