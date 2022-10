WANNY DI F. A RFV, Farei lo stadio fuori città, magari a Campi

Wanny Di Filippo, patron del Bisonte Firenze che ha costruito il Pala Wanny, dove stasera inizierà il torneo ATP 250 di tennis è intervenuto a Radio Firenzeviola: "Ho pensato di regalare a Firenze questo palazzo polifunzionale, in parte per la pallavolo visto che ho una società di pallavolo e in parte utilizzabile per eventi di altri sport. Oggi stanno preparando per il tennis, seguirò qualche partita quando giocheranno Berrettini e gli altri italiani"



Quanto è difficile portare in fondo la costruzione di una struttura? "Innanzi tutto ci vuole la volontà di volerlo fare. A Firenze ci sarebbe bisogno di fare uno stadio importante dove possano arrivare tutti i mezzi, autobus e auto, servito dalle infrastrutture e dai parcheggi fuori città perché il Franchi mi sembra soffocato ora. Ci dovrebbero giocare non solo la Fiorentina ma dovrebbe essere il punto di riferimento a livello internazionale. A Campi Bisenzio? Perché no, basta volerlo ma devono essere previste le infrastrutture".



Per il Viola Park costi lievitati, succede spesso? "Penso di sì, sorgono diverse difficoltà tra i tempi, i costi e la burocrazia. Per mettere in piedi uno stadio con le aree commerciali e le infrastrutture ci vuole sicuramente tempo con la burocrazia"



Obiettivi de Il Bisonte? "Spero di fare un buon campionato, ho due giocatrici che stanno facendo un ottimo mondiale, ma non siamo al livello di società come Scandicci e altre che hanno speso molto, noi però daremo filo da torcere".