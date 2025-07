Suggestione Endrick del Real Madrid. La Nazione: "Possibile operazione alla Nico Paz"

La Nazione fa il punto sul mercato della Fiorentina. Il futuro di Moise Kean ha messo in stallo il mercato viola, ma secondo quanto scrive il quotidiano Kean avrebbe già fatto sapere, ufficiosamente di essere poco o per nulla interessato a trasferirsi in Arabia. Di certo Pradè continua a tenere contatti quotidiani con l’entourage dell’attaccante, lo stesso di Dzeko e pure di Piccoli.

In caso di partenza, come suo sostituto, a livello di suggestione si registra la candidatura del brasiliano Endrick del Real Madrid come ipotesi per la sostituzione di Kean. Operazione alla Nico Paz col Como che eventualmente gli spagnoli farebbero solo in prestito.