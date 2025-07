Calciomercato Su Valentini non c'è solo l'Hellas Verona. A Kean offerti 4 milioni a stagione

Nuovo appuntamento col Chi Si Compra Flash, rubrica in cui trovate le ultime di mercato sulla Fiorentina.

La situazione Kean

Su Moise Kean si è interessato il Galatasaray con una chiamata all'entourage ma la scelta principale dei turchi resta Victor Osimhen per il quale sembrano intenzionati a pagare la clausola da 75 milioni. Ci sono novità però sulla scelta che potrebbe prendere la Fiorentina una volta scaduta la clausola il prossimo martedì: il club viola è intenzionato ad offrire un rinnovo da 4 milioni a stagione all'attaccante classe 2000.

Capitolo centrocampista

La situazione Adrian Bernabè è in stand-by e non è da escludere che la Fiorentina possa virare su altri profili. È sempre lui il preferito di Pioli ma la trattativa con il Parma non si sblocca vista l'alta richiesta dei ducali da 20 milioni di euro.

Capitolo uscite

Moreno andrà al Levante in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni, Valentini invece lo vuole l'Hellas Verona che lo chiede in prestito con diritto di riscatto, non prestito secco come lo scorso gennaio. Ma sul difensore argentino ci sono anche interessi dall'estero e per ora non è stata presa una decisione.