Abbonamenti al via, le code dei tifosi della Fiorentina al botteghino

È iniziata oggi alle ore 12 la prima fase di rinnovo degli abbonamenti per le partite casalinghe della Fiorentina della stagione 2025/26. Come mostrano le foto di Firenzeviola.it, ai botteghini di Via dei Sette Santi a Firenze diversi tifosi si sono subito riversati per usufruire della prelazione e confermare così il proprio posto al Franchi, in un impianto che avrà più o meno la stessa capienza e gli stessi settori chiusi della scorsa stagione. I lavori non hanno fermato la prima ondata d'affetto dei tifosi che hanno risposto alla chiamata della Fiorentina e sono andati a rinnovare il proprio abbonamento.