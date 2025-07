FirenzeViola Mandragora, la voglia di restare a Firenze e il gradimento di Pioli. Ma ancora si attendono le mosse

vedi letture

Il futuro di Rolando Mandragora è ancora in bilico. Da parte della Fiorentina c'è l'intenzione di prolungare il contratto del centrocampista ma al momento, a meno di una settimana dal ritiro, non si è passati concretamente all'azione. Così sulla situazione dell'ex udinese restano vigili il Betis Siviglia e anche il Bologna. Mandragora vorrebbe restare a Firenze dove è arrivato nell'estate del 2022 trovandosi sempre meglio e riuscendo nell'annata scorsa a stabilire il suo record di gol in campionato (4, mentre quelli totali comprese le coppe sono 9). L'ultima stagione, nella seconda parte, è stato indubbiamente uno dei migliori ma evidentemente fino ad oggi ci si è chiesti se possa davvero essere un giocatore perfetto per la Fiorentina. Domande legittime, fermo restando che all'interno della società è un giocatore ben conosciuto anche prima dell'esperienza in viola (il ds Pradè lo ha avuto all'Udinese).

Il ruolo di Pioli

L'impressione è che Stefano Pioli possa gradire molto la presenza di Mandragora sia per le sue qualità in campo sia per l'esperienza e la capacità di essere un punto di riferimento per lo spogliatoio. Potrebbe dunque essere proprio Pioli a dare la spinta decisiva alla sua permanenza con prolungamento del contratto. Anche perché poi con questo stallo potrebbe esserci il rischio di un ritorno di fiamma del Betis Siviglia che finora avrebbe presentato un'offerta ritenuta troppo bassa (4 milioni).

Gli spazi di Mandragora

Ad oggi - rinnovo o non rinnovo - Mandragora avrebbe buone chance di essere titolare nel 3-5-2 che si presume sia il sistema di gioco scelto da Pioli. Anche con il possibile arrivo di Bernabè Rolando potrebbe essere quel giocatore in grado di offrire un po' più di fisicità ad un reparto che rischierebbe di essere un po' leggerino. Considerata poi la determinazione di Mandragora non è da escludere che possa poi guadagnarsi sul campo il prolungamento visto che c'è un'opzione di rinnovo al 2027 al raggiungimento di 25 presenze stagionali.