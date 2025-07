Fiorentina, offertona a Kean. La Gazzetta dello Sport: "4 mln l'anno se resta"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro di Moise Kean. Se nessun club si dovesse fare avanti e dovesse pagare la clausola rescissoria entro il 15 luglio, allora la Fiorentina offrirà al calciatore un rinnovo con adeguamento d'ingaggio. Metterlo al centro dei programmi futuri, farlo sentire sempre più a casa e valorizzarlo è l’idea che avrebbe in mente la Fiorentina, ora prigioniera della clausola ma poi libera di agire a livello contrattuale. La rosea fa alcune ipotesi: per Kean sarebbe di nuovo attivo per altri 5 anni, fino al 2030, il Decreto Crescita con le conseguenti agevolazioni finanziarie.

Se la Fiorentina arrivasse a dare a Kean 4 milioni netti a stagione, peserebbe per 5,2 e certamente non sfiorerebbe gli 8 come in un normale regime fiscale senza Decreto Crescita. Un’opportunità in più che potrà essere valutata sul tavolo della trattativa. B, concesso solo a Ribery nel 2019-2020 e nella stagione successiva. Portare via Kean, dopo la scadenza della clausola, sarà molto più difficile per qualsiasi società perché a quel punto il prezzo verrebbe fatto dalla Fiorentina che chiederebbe più di 52 milioni. Gli ottimi rapporti con l’agente Alessandro Lucci non fanno temere forzature, ma portano certamente alla via del dialogo.

LEGGI ANCHE L'ANTICIPAZIONE DI FV: Futuro Kean: per l'ingaggio la Fiorentina ha un vantaggio, può sfruttare il decreto crescita