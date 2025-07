FirenzeViola I dettagli dell'offerta faraonica dell'Al-Qadsiah a Kean. Si va verso il no

Erano, sono e saranno ancora i giorni di Moise Kean, attaccante della Fiorentina che aspetta notizie sul suo futuro ed è entrato negli ultimi sprazzi della possibilità a fronte di un pagamento di 52 milioni di euro di lasciare Firenze e iniziare una nuova avventura. Il classe 2000 sui social non si mostra per niente preoccupato e anzi, si gode le vacanze tra Stati Uniti ed Europa, pensando tanto alla musica e al relax dopo una stagione sfiancante, non mollando comunque mai con allenamenti quotidiani. Il club che più di tutti sta provando a strapparlo alla Fiorentina, ormai è noto da giorni, è l'Al Qadsiah che per il giocatore ha messo sul piatto un'offerta pazzesca.

I dettagli dell'offerta

Oltre ai 52 milioni pagati subito alla Fiorentina - e non in due tranche come sarebbe comunque possibile - l'Al-Qadsiah al giocatore offre 13 milioni di euro per quattro anni. Una quantità di soldi da far tremare i polsi, che potrebbe portare nelle casse del giocatore 52 milioni netti totali. Diventerebbe uno dei giocatori italiani più pagati al mondo e andrebbe a giocare in un club che prova a scardinare il regno delle altre grandi squadre arabe. Nonostante la cifra pazzesca offerta a Moise Kean, a cui vanno aggiunte anche commissioni in doppia cifra per agenti ed entourage, il giocatore però sembra sempre più orientato a dire no.

L'Al Qadsiah vira su Retegui

Una decisione precisa non è stata ancora presa da Kean, e tanto meno comunicata all'Al Qadsiah, che però ha probabilmente percepito la mala parata e anche per questo sta virando su un altro attaccante protagonista della scorsa Serie A, Mateo Retegui per cui non è un caso che siano stati offerti all'Atalanta oltre 50 milioni. La richiesta del club bergamasco è di 60 milioni ma su quel fronte parrebbe esserci stata molta più apertura di quanta ne sia arrivata da Kean. Una sola cosa è sicura in queste prime due settimane di luglio infuocate: dal 15 luglio il coltello tornerà dalla parte del manico per la Fiorentina. Per ora la scoietà viola può solo aspettare e sperare.