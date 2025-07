Il presidente del Genoa spiega: "Perché abbiamo ceduto Gudmundsson"

Il presidente del Genoa Dan Sucu ha parlato a La Gazzetta dello Sport della situazione del club rossoblu in questo inizio di calciomercato, rispondendo anche a una domanda sulla cessione alla Fiorentina di Albert Gudmundsson: "Sappiate che non sono qui per cercare il profitto personale o prendere dei dividendi. Voglio solo aumentare quello del Genoa, su questo siamo tutti allineati qui. Si può creare reddito supplementare anche facendo risparmi.

Useremo i soldi che entreranno dalle vendite per coprire i debiti, e andare avanti. Abbiamo iniziato a preparare questo campionato già a gennaio, con gli arrivi di Ellertsson, Otoa, Cuenca, Stanciu. Ma va ricordato che le risorse derivate dalle cessioni dello scorso mercato estivo, come Gudmundsson, sono state utilizzate dalla precedente proprietà per necessità contingenti e per l’iscrizione al campionato 2024-25, mentre le operazioni attuali serviranno a sostenere esclusivamente il club nella suo percorso di progressiva crescita e stabilità".