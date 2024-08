ROCCATI A RFV: "C'E' CONFUSIONE SUL PORTIERE. MARTINELLI DEVE GIOCARE PER CRESCERE. MUSSO E TERRACCIANO..."

FirenzeViola.it

L'ex portiere viola Marco Roccati, ora in Arabia, è intervenuto a "Firenze in campo" su Radio FirenzeViola per parlare della porta della Fiorentina: "In questo momento c'è confusione sul ruolo, non si capisce se serve un portiere che risolvi per un periodo oppure uno che non si sia ancora affermato solo perché gioca con i piedi. Vedremo cosa offre il mercato, credo chi deve sistemare il ruolo lo ha fatto più o meno, va dato già ora all'allenatore il portiere con cui lavorare".

Cosa farebbe con Martinelli? "In una piazza come Firenze in cui i tifosi sono molto vicini alla squadra il rischio è bruciare giovani. Ci sono sia Martinelli che Vannucchi di giovani bravi ma se tu hai ambizioni di arrivare tra i primi 4 e andare avanti nelle competizioni con loro qualcosa lasci. Mettiamo che Martinelli giochi e non convinca o che al contrario faccia benissimo, è bravissimo tra i pali ma deve migliorare di coprire gli spazi e quello si fa con l'esperienza. Bisogna prendere una decisione se puntarci o mandarlo a giocare altrimenti se non gioca in gara non cresce. Perciò devono capire cosa fare. Con De Gea porti un portiere esperto che se sta bene non ha problemi, sarebbe un profilo importante. Szczesny per me non resta in Italia ma anche lui sarebbe un profilo di prima fascia. Martinelli invece deve fare il suo percorso perciò ci devi puntare fortemente in questo caso. Ricordo quando fu lanciato Donnarumma quante critiche ci furono ma il mister e il Milan proseguirono per la loro strada".

Musso sarebbe titolare con Terracciano? "Pietro si è sudato la maglia da titolare, ha agito in silenzio ed ha fatto molto meglio di quanto gli è stato riconosciuto e questo è complicato anche se ha avuto la stima dell'allenatore che gli dava serenità. Lottarsi una maglia a Firenze con un portiere che ha mantenuto questo livello non so quanti lo vogliono. Io vedrei un cambio in caso, non li metterei in concorrenza insomma".

(ASCOLTA L'INTERVISTA COMPLETA DAL PODCAST)