PIN A FV, Castro importante. La questione liste...

L’ex calciatore viola, Celeste Pin, ha parlato ai nostri microfoni di FirenzeViola.it per commentare la situazione della Fiorentina, in primis sui portieri. Queste le sue parole: "Parto dal concento che se uno dovesse essere scontento fa bene ad andare via (Gollini ndr.), prendere altre decisioni non ne vale la pena. E chiaramente poi resta da valutare anche un discorso eventuale di un portiere giovane e che può avere le caratteristiche di crescere dietro a Terracciano, che è un potere sicuramente con una certa esperienza”.

Milenkovic, Quarta e Igor. Due di questi tre, chi sceglie?

“Chiaramente sono tre buoni giocatori, la condizione poi diventa premiante quando scendono in campo, questo aspetto è fondamentale. Partita per partita Italiano saprà valutare quali scelte fare. Sono tutti e tre giocatori interessanti, che possono convivere in questa condizione di alternanza. Non ho delle preferenze".

Sulla questione delle liste e Castrovilli?

“Sono decisioni che prendono Italiano e la società, ossia capire il singolo valore di ogni giocatore. Poi la scelta verrà sicuramente indirizzata in quello che Italiano considera come i giocatori fondamentali. Castrovilli è un giocatore di quelli che va recuperato perché ha dimostrato di essere un ottimo calciatore e nel tempo secondo me darà un contributo importante alla causa della Fiorentina”.

Su Amrabat?

“Bisogna rimanere con i piedi per terra, poi la società starà attenta a non sottovalutare eventualmente delle offerte. Credo che in questo caso il coltello dalla parte del manico lo abbia la società perché ha questa opzione del rinnovo automatico di Amrabat. Spero che l’ex Verona riesca a fare quello che ha fatto al Mondiale in maglia viola”.