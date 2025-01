NOVELLINO A RFV, Pradè è stato chiaro, c'è qualcosa che non va. Non è giusto discutere Palladino

FirenzeViola.it

Walter Novellino, ex giocatore ma anche allenatore di lungo corso in Serie A, ha parlato nel corso di "Garrisca al Vento" in onda su Radio FirenzeViola. Queste le sue parole su Palladino: "E' un ottimo allenatore, ha fatto bene fino a un mese. Può darsi che la squadra sia calata a livello fisico, ma non è giusto discutere Palladino. La squadra ha una sua identità, si vede che qualche giocatore di qualità è in difficoltà, vedi Colpani. Mi piace ma in questo momento ha difficoltà a sviluppare gioco. E' anche giusto che in questo momento il primo responsabile sia Palladino però sono convinto che la qualità ci sia e che l'allenatore sia bravo. Forse la qualità fisica non è ottimale e adesso la Fiorentina sta pagando questo".

Sullo sfogo di Pradè: "Pradè è stato chiaro, si vede che c'è qualcosa che non va. Vuole una svolta, ha capito che c'è qualcosa che non va, difende l'allenatore e il proprio lavoro. La chiarezza è la miglior cosa e Pradè ha fatto bene. Il suo è uno sfogo troppo grande, vuol dire che c'è qualcosa".

Perché Palladino ora non cambia? "Ha cambiato a inizio stagione. Durante la partita poi ha cambiato, io credo che un allenatore che ottiene dei risultati importanti fa più fatica a cambiare. E' solo una questione fisica, e secondo me qualcuno ha un po' di mal di pancia".

Sulla partita tra Fiorentina e Torino: "Il Torino è una squadra con delle difficoltà, la Fiorentina con le sue qualità può metterli in difficoltà. Questa è la partita ideale per risolvere tutti i problemi della Fiorentina".

Su Gudmundsson: "Non so cosa abbia, però è un giocatore con grande qualità. L'ho visto giocare e secondo me il suo ruolo è tra le linee. Forse paga anche l'essere meno funzionale di Beltran. Mi piace molto anche Parisi".