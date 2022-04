MALAGÒ A FV, Mi piace il progetto Franchi. Firenze...

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, JUV-FIO: IL SETTORE OSPITI È GIÀ TUTTO SOLD-OUT La vendita libera dei tagliandi per il settore ospiti di Juventus-Fiorentina è già terminata: nel giro di poche ore infatti - secondo quanto appreso da Firenzeviola.it - i circa 2mila tagliandi messi a disposizione dal club bianconero (da stamani alle 10)... La vendita libera dei tagliandi per il settore ospiti di Juventus-Fiorentina è già terminata: nel giro di poche ore infatti - secondo quanto appreso da Firenzeviola.it - i circa 2mila tagliandi messi a disposizione dal club bianconero (da stamani alle 10)... NOTIZIE DI FV FRANCHI, 8MILA ANIME PER POTER SOGNARE IN GRANDE Tra gli articoli più letti su FirenzeViola.it nella giornata che sta per andare in archivio c'è la copertina di mezzanotte (leggi QUI) firmata dal direttore e incentrata sul grande sostegno ricevuto dalla Fiorentina nell'allenamento a porte aperte,... Tra gli articoli più letti su FirenzeViola.it nella giornata che sta per andare in archivio c'è la copertina di mezzanotte (leggi QUI) firmata dal direttore e incentrata sul grande sostegno ricevuto dalla Fiorentina nell'allenamento a porte aperte,... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 15 aprile 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi