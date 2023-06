KOKORIN A RFV, A Praga per sostenere la mia squadra

Fonte: dagli inviati Tommaso Loreto e Pietro Lazzerini

L'attaccante di proprietà della Fiorentina Aleksandr Kokorin, ma in questa ultima stagione in prestito Aris Limassol, è a Praga per assistere alla partita contro il West Ham e ha parlato così agli inviati di Radio FirenzeViola: "Sono qui per vedere la partita. Tifo Fiorentina, spero che vinca anche se in una gara secca e contro questo avversario non è facile, lo spero perché è molto importante per Firenze e per tutto lo staff. Non ho avuto modo di parlare coi miei ex compagni, sono solo qui per tifare e godermi il match".