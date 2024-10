IACHINI A RFV: "Viola, ottimo mercato. Palladino è stato bravo. Commisso? Lo conobbi in un momento particolare"

Mister Beppe Iachini ha parlato a "Palla al centro" su Radio FirenzeViola per commentare l'attualità della Fiorentina: "Vedo una squadra che in tutti i reparti ha degli ottimi giocatori. Pongracic per me è un ottimo investimento, lo scorso anno ha fatto molto bene a Lecce. La difesa a quattro può esaltarlo. Sono stati presi giocatori molto importanti, anche Colpani è uno dei ragazzi più importanti del nostro panorama. Kean da anni sta aspettando solo di esplodere. Il mercato viola è ottimo".

Cosa gliene pare di Palladino?

"Per raggiungere i risultati è importante l'equilibrio. Così come saper attaccare bene ed essere solidi. Ora avendo cambiato modulo penso che l'allenatore sia stato bravo: la squadra sta dimostrando di sapersi calare in altri ruoli e questo non può che essere un arricchimento per tutto il campionato".

Da ex centrocampista, come valuta le prestazioni di Bove?

"Mi sono chiesto subito perché la Roma lo ha venduto. Bove in questi anni aveva dimostrato di poterci stare nella prima squadra giallorossa. E' un giocatore che poi essendo molto giovane non può far altro che crescere. La Fiorentina ha fatto acquisti ottimi e mirati. La società ha fatto un grande percorso di mercato".

Ha più sentito Commisso?

"Quando arriva coccola tutti i giocatori. Ci tiene molto a questa avventura fiorentina. Io l'ho conosciuto in un momento particolare... Era molto preoccupato per quei posti in fondo alla classifica, poi ci fu il Covid e le conseguenti complicazioni anche dal punto di vista finanziario. Gli stadi erano vuoti e sappiamo quanto i tifosi tengono alto il rendimento dei calciatori".

Che partita si aspetta contro la Roma domenica?

"La Fiorentina intanto è in ottime mani dal punto di vista dello staff medico, quindi può stare tranquilla dopo gli infortuni di Gudmundsson e Kean. La Roma ha delle ottime qualità ma ogni anno esce fuori qualcosa che non quadra. Basterebbe ritoccarla ogni anno e invece si scombussola tutto... Si preferisce prendere giocatori in ruoli dove ce ne sono già altri. Forse c'è di mezzo un po' di inesperienza, non saprei. Però creano alibi ai calciatori e sono cose che fanno male, sia alla testa che alle gambe. Oltreché condizionare il percorso di crescita".

