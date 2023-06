GAVILLUCCI A RFV, L'arbitro della finale ha esperienza

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Claudio Gavillucci, ex arbitro di calcio, è intervenuto ai microfoni di Radio Firenze Viola, durante la trasmissione "Viola Amore Mio". Queste le sue parole: "L'arbitro della finale di Coppa, Carlos del Cerro Grande, ha esperienza. Arbitrare questa finale sarà il coronamento di una carriera. Non è giovanissimo, anche se atleticamente ha una grande capacità di corsa. Ha diretto molti classici in Spagna".

Sulle polemiche arbitrali dopo la finale di EL: "L'approccio arbitrale in campo europeo è completamente differente, anche se il regolamento è unico. L'arbitro inglese Taylor aveva e ha tanta esperienza. Mi auguro che a fine partita non si parli dell'arbitro, con la speranza che la Fiorentina ne esca vincitrice".

Sui dubbi dell'utilizzo della VAR: "Anche la VAR è utilizzato da uomini. La VAR è ancora in fase di sperimentazione. Ad oggi lo utilizziamo in maniera differente, ci sono state grosse novità negli ultimi anni, vedi il fuorigioco automatico".