DRAGHI (FDI) A RFV, Incredibili accuse di razzismo a Firenze

© foto di Federico De Luca 2025

Intervenuto oggi a Radio Firenzeviola, durante 'C'è Polemica', il consigliere di Fratelli d'Italia Alessandro Draghi ha commentato le questioni extra-campo che sono seguite alla partita tra Napoli e Fiorentina con le accuse di razzismo ai tifosi viola ma anche ai cittadini di Firenze dopo una denuncia di un ragazzo a cui non è stato fatto cantare in napoletano in un locale del centro: "Il razzismo è una cosa seria, è quando le persone non vengono assunte perché qualcuno viene da Napoli oppure parla napoletano, non certo perché non faccio cantare la seconda canzone napoletana in un locale (il Red Garter, ndr) frequentato da stranieri la notte del primo dell'anno. Poteva restare tutto sui social, poi con l'intervento del Sindaco di Benevento Mastella è stata buttata in politica e urgeva una risposta per difendere l'onorabilità di Firenze".

I cori dei tifosi della Fiorentina sono razzismo?

"I contesti contano. La scuola è una cosa, lo stadio è un altro: si fa riferimento a goliardia e il coro sulle dita perse a causa dei petardi l'ho trovato simpatico. Lo stesso se si parla di Reddito di Cittadinanza, visto che Napoli è una delle città che più ne ha usufruito. Se poi non si può più cantare "odio Napoli" o "odio Bergamo" allo stadio allora è inutile fare il tifo. A me non fa impazzire il coro 'Vesuvio lavali col fuoco' ma ci sono cori più moderni decisamente più goliardici e simpatici".

Risponderà qualcun altro del consiglio comunale?

"Lo chiederò a qualche collega, sicuramente".

