DI GENNARO A RFV: "Vittoria importantissima in chiave Europa. Ora manteniamo equilibrio"

Antonio Di Gennaro è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Chi si compra?" per analizzare la vittoria della Fiorentina: "Il campo ha detto che questa squadra, con un atteggiamento tattico diverso, può fare la differenza. Beltran e Folorunsho hanno dato compattezza e Pongracic si è dimostrato un difensore affidabile. È un giocatore di esperienza, che gioca in Nazionale. La Fiorentina ha vinto risollevandosi ancora con la Lazio, nel secondo tempo la viola ha sofferto ma è normale contro una squadra forte, che si gioca un posto in Europa e arriverà prima nel maxi girone di Europa League. La Fiorentina ha ritrovato cuore, spirito, coesione e, soprattutto, i tre punti. La vittoria era fondamentale perché alla fine sono i risultati quello che contano. Sono queste vittorie che formano il carattere delle squadre. Ora si riparte in modo più sollevato, magari con un aiuto che arriverà dal mercato”.



Cosa l’ha colpita di più delle scelte di Palladino?

“Folorunsho è un giocatore che sembra saper fare perfettamente le due fasi, può sostituire Bove; bene anche Gudmundsson che sta crescendo. E poi anche i terzini, che in fase di possesso hanno spinto tantissimo. Dodo e Gosens possono fare le ali in questo nuovo 4-3-2-1. Mi è piaciuto poi il cuore che ha messo la squadra nella difesa del risultato. Si è tornati a difendere di gruppo”.

“Molto, alla Fiorentina manca una partita ma contro la squadra più forte del campionato. Sarà una partita difficile. Con questa vittoria comunque la Fiorentina riprende il proprio cammino. Ora va mantenuto questo equilibrio, sia a livello di campo che fuori a livello ambientale. La Fiorentina può lottare per un posto in Europa ma ci sono tante squadre forti: Lazio, Juventus, Milan, Bologna, è tornata anche la Roma dove Ranieri sta facendo un percorso straordinario”.

