DI GENNARO A RFV: "Kean è più forte di Vlahovic: può aprire un ciclo in viola"

Antonio Di Gennaro, ex viola, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Chi si compra?" e ha commentato così la vittoria della Fiorentina contro il Verona: "Bisogna mettere in risalto l'allenatore perché all'inizio aveva delle situazioni difficili, ha ricostruito senza piangersi addosso e ha dato un'idea alla squadra anche nei momenti difficili, si è preso le sue responsabilità. Ieri quando ha tolto Sottil che Colpani ha messo due terzini come Kayode e Parisi. La squadra, in un momento in cui si può soffrire, si è messo ai ripari. Avere un centravanti di questo livello e un portiere dato per finito, un difensore che si ispira a Chiellini. È una squadra che ormai sa cosa fare. Ora ci sono due partite dopo la sosta importante per la classifica, perché l'Inter è lì. Godiamoci il momento rimanendo sempre molto attenti".

Kean ha già superato il suo record di gol in Serie A. Secondo lei può diventare un tema la sua gestione?

"Marzo e Aprile sono i mesi fondamentali, sono tante le partite oggi. Ha 24 anni, deve sprigionare sempre questa forza che lui ha. Adesso è come un leader, si è sentito considerato dall'allenatore e dell'ambiente. Secondo me Kean è più forte di Vlahovic, ha più colpi. Se non si perde, può aprire un nuovo ciclo alla Fiorentina. E occhio anche alle doti di Beltran. Se arriva un altro attaccante, deve inserirsi in un gruppo molto consolidato e questo non è semplice. Se la Fiorentina dovesse battere anche l'Inter, allora si può pensare veramente in grande".

