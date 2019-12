CORSI A FV, Thereau e Venuti? Non ci interessano

Nelle ultime ore starebbero circolando delle voci di un possibile interesse dell'Empoli nei confronti di due elementi della rosa viola: Lorenzo Venuti e Cyril Thereau. Il francese è un prospetto di giocatore esperto che, con i suoi 36 anni, potrebbe portare quel qualcosa in più alla squadra azzurra mentre il terzino destro sarebbe il rinforzo necessario per alzare l'asticella degli obiettivi stagionali. Per parlare proprio di questo la redazione di FirenzeViola.it ha contattato, in esclusiva, il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi: "Io personalmente mi occupo poco del calciomercato. Ora siamo concentrati più sul campionato che sulla campagna acquisti. Ci sono ancora quattro partite prima dell'inizio del mercato e dobbiamo pensare solo a vincere. Thereau e Venuti sono due giocatori che non ci interessano e inoltre non mi piacciono neanche tanto".