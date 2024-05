BRIVIO A RFV: "Bonaventura fuori da Euro 24 fa male. Spero nella Viola vittoriosa ad Atene"

FirenzeViola.it

Davide Brivio, ex giocatore che ha militato, tra le altre, in Fiorentina e Atalanta, dove ha condiviso il campo con Bonaventura, ha rilasciato oggi un'intervista ai microfoni di Radio FirenzeViola. Tra i vari argomenti trattati, ha affrontato l'esclusione del suo ex compagno di squadra dalla lista dei preconvocati per gli Europei. Ecco cosa ha dichiarato: “Sono rimasto molto sorpreso dalle decisioni di Spalletti, non mi sarei mai aspettato che non lo convocasse. È una scelta amara, considerando che Giacomo è del 1989 e sta arrivando alla fine della carriera. Tuttavia credo che il CT, con la sua vasta esperienza, abbia preso questa decisione con saggezza. Mi dispiace per Giacomo perché oltre ad essere un ottimo calciatore, è anche una grande persona”.

Sulla posizione in campo di Bonaventura per la finale di Atene: "È sempre stato un giocatore versatile e capace di adattarsi a diverse posizioni. Con Italiano come allenatore, credo che possa essere utilizzato dove meglio rende. Spero sinceramente che sia la Fiorentina che Italiano possano alzare la coppa, e sono sicuro che il mister saprà sfruttare al meglio le qualità di Bonaventura nella posizione in cui può rendere al massimo”.

Sul paragone con l'Atalanta: “L'Atalanta è una squadra che ha dimostrato di avere uno stile di gioco europeo, molto diverso da quello tradizionale italiano. Ha impressionato il Bayer Leverkusen, che prima della finale era considerato imbattibile. Vedo anche nella Fiorentina una grande voglia di seguire l'Atalanta, con la società che dimostra la volontà di investire per raggiungere obiettivi ambiziosi. Tuttavia, è innegabile che la Dea sia ormai una delle squadre di vertice nel nostro campionato. Non posso garantire se riuscirà a vincere nuovi trofei internazionali, poiché all'estero ci sono squadre estremamente competitive e ben attrezzate ma farà ancora bene”.

