BOJINOV A RFV: "A Palladino serve tempo. Situazione DDR molto diversa. Ma i troppi gol..."

L'ex attaccante della Fiorentina Valeri Bojinov ha parlato stamani a Radio Firenzeviola, durante la trasmissione "Chi si compra". Queste alcune delle sue parole, che prendono le mosse dall'esonero di Daniele De Rossi alla Roma e la possibiltà che anche la Fiorentina decida di fare altrettanto: "La situazione di Firenze è diversa da quella della Roma: basta leggere quello che ha detto Totti su DDR solo pochi giorni fa per capire che tipo di campanello d'allarme era partito. Non voglio difendere Palladino a prescindere solo perché ci ho giocato... ma penso che al tecnico viola debba essere concesso del tempo. Firenze non è una piazza facile, è esigente... ma deve dare la possibilità ai suoi allenatori di lavorare. E anche di sbagliare. Ci sono tanti giocatori nuovi, alcuni dei quali molto importanti, che devono trovare la loro dimensione. Diamo fiducia al mister... poi se non ci saranno i risultati sperati, la società prenderà la sua decisione migliore".

Vede però una squadra in crescita rispetto alle partite?

"Sì, la Fiorentina ha fatto una grandissima partita a Bergamo. Non dobbiamo sottovalutare il valore dell'Atalanta... ma la Viola ha creato tanto. Certo, mi preoccupa il fatto che la squadra prenda tanti gol. E questo non va bene. Dieci gol presi in sei partite sono tanti per una squadra come la Fiorentina".

