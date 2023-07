BALDINI A RFV, Cosa consiglio a Italiano. Parisi...

Ascolta l'audio

Silvio Baldini a Radio FirenzeViola

Silvio Baldini, ex allenatore, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola: "Italiano rappresenta l'esempio di un allenatore che dovuto avere la pazienza oltre che la capacità di arrivare ad allenare in serie A, potendo anche solcare terreni fino a qualche anno fa per lui inimmaginabili, come ad esempio quello della finale europea. Il fatto delle due finali perse non lo deve assolutamente portare a sminuirsi, ma deve servire da insegnamento, e inoltre incentivare quello che è il suo percorso di crescita come uomo e come allenatore".

Qual è il consiglio che dà a Italiano per il suo percorso di crescita al fine di intraprendere dei miglioramenti?

"Penso che sia fondamentale considerare ogni sconfitta come un qualcosa che ti fa crescere; al di là della delusione e delle aspettative non soddisfatte di tifosi e società, conta la passione per il proprio mestiere e anche la sinergia che si crea all'interno della squadra tra allenatore, staff e giocatori".

Pensa che si giusto paragonare Italiano a Zeman?

"Ogni allenatore è unico a sè, non ha senso mettere a paragone due o più allenatori, a prescindere dal fatto che possono avere dei punti in comune nel modulo o nello stile gioco. Italiano deve pensare a migliorare i suoi punti deboli e quelle che sono le sue carenze, cercando di capire se questo gioco eccessivamente offensivo potrà in futuro andare a suo beneficio o comunque a beneficio della squadra".

Qui di seguito il link per vedere l'intervista completa: