Under-17, Viola corsara con la Juve Stabia: Gobbo show e i viola in vetta
Continua la corsa della Fiorentina Under 17 di Enrico Cristiani, che nella quarta giornata di campionato espugna il campo della Juve Stabia con un netto 3-0 e resta al vertice della classifica. Al Romeo Menti di Castellammare di Stabia sale ancora una volta in cattedra Gobbo, protagonista assoluto del grande avvio di stagione viola. L'attaccante firma una doppietta e porta a sette il proprio bottino di reti in campionato, confermandosi uno degli uomini più in forma della squadra di Cristiani.
A mettere definitivamente in cassaforte il successo ci pensa poi Hussey, autore del gol che fissa il risultato sul definitivo 0-3. Un'altra prova convincente per la Fiorentina, che conquista tre punti pesanti lontano dal Viola Park, sale a 10 punti in classifica e resta in testa al campionato insieme a Roma ed Empoli.
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