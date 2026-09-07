Under-18 viola a punteggio pieno: successo per 3-2 sul Bologna

Under-18 viola a punteggio pieno: successo per 3-2 sul Bologna
Oggi alle 11:15Giovanili
di Redazione FV

Seconda vittoria in altrettante giornate di campionato per l’Under 18 di Marco Capparella. Ieri, al Granarolo Youth Center di Crespellano, la Fiorentina ha superato il Bologna per 3-2. I padroni di casa erano partiti meglio, sbloccando il risultato con Passanisi e colpendo successivamente la traversa con Bellondi. Nella ripresa, però, la reazione viola aveva acceso la partita: Forza ed Egharevba, nel giro di appena due minuti, avevano ribaltato il punteggio.

Zucchini aveva poi ristabilito la parità, prima del gol decisivo firmato da Amenta all’ora di gioco. La Fiorentina ha così conquistato anche la seconda gara stagionale, restando a punteggio pieno con 6 punti.