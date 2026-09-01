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Altra cessione per la Fiorentina: Lorenzo Maddalon passa alla Pro Patria

Altra cessione per la Fiorentina: Lorenzo Maddalon passa alla Pro PatriaFirenzeViola.it
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Oggi alle 18:20Giovanili
di Redazione FV

Tramite i propri canali ufficiali, la Fiorentina ufficializza la cessione di Lorenzo Maddalon alla Pro Patria, operazione in prestito. Il portiere classe 2008 era stato acquistato a titolo definitivo dalla Fiorentina solo 6 giorni fa dalla Varesina. Ecco l'annuncio:

"ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Maddalon all'Aurora Pro Patria 1919 per la stagione 2026/27".