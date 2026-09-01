Fiorentina, è ufficiale l'arrivo in prestito di Campaniello dall'Empoli
La Fiorentina continua a investire sui giovani e mette a segno un nuovo innesto in prospettiva. Il club viola ha completato l’arrivo dall’Empoli di Thomas Campaniello, attaccante classe 2008 considerato uno dei profili più interessanti per il futuro.
L’operazione è stata definita con la formula del prestito con diritto di riscatto, fissato a circa 1,5 milioni di euro, ed è stata confermata anche dal sito ufficiale della Lega Serie A. Campaniello saluta così il club azzurro e si prepara a iniziare una nuova avventura a Firenze, dove proseguirà il proprio percorso di crescita all’interno del settore giovanile viola. Un investimento in prospettiva, in linea con la volontà della Fiorentina di puntare sui giovani talenti e accompagnarli nel loro sviluppo.
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