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Fiorentina, è ufficiale l'arrivo in prestito di Campaniello dall'Empoli

Fiorentina, è ufficiale l'arrivo in prestito di Campaniello dall'EmpoliFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 11:14Giovanili
di Redazione FV

La Fiorentina continua a investire sui giovani e mette a segno un nuovo innesto in prospettiva. Il club viola ha completato l’arrivo dall’Empoli di Thomas Campaniello, attaccante classe 2008 considerato uno dei profili più interessanti per il futuro.

L’operazione è stata definita con la formula del prestito con diritto di riscatto, fissato a circa 1,5 milioni di euro, ed è stata confermata anche dal sito ufficiale della Lega Serie A. Campaniello saluta così il club azzurro e si prepara a iniziare una nuova avventura a Firenze, dove proseguirà il proprio percorso di crescita all’interno del settore giovanile viola. Un investimento in prospettiva, in linea con la volontà della Fiorentina di puntare sui giovani talenti e accompagnarli nel loro sviluppo.