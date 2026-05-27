Primavera, domani la finale. Viola al completo, Parma con uno squalificato

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La Fiorentina Primavera che domani affronterà la finale scudetto contro i pari età del Parma lo farà con la rosa pressoché al completo: tolto il solo Sadotti infortunato (ieri il centrale ha fatto sapere sui social che non potrà essere della partita - LEGGI QUI), Daniele Galloppa avrà tutto il gruppo a disposizione, compreso il centrocampista Conti che è rientrato in campo gli ultimi 15' della finale contro il Bologna.

Ci sarà invece uno squalificato nelle fila del Parma: come comunicato dal giudice sportivo, è stato infatti sospeso per tre turni il terzino sinistro Lorenzo Marchesi per aver - si legge nella nota - "al 30° del secondo tempo, dopo la segnatura di una rete da parte della propria squadra e l'ammonizione di un proprio compagno di squadra, entrando indebitamente sul terreno di giuoco quale calciatore di riserva, colpito con uno schiaffo alla nuca un calciatore della squadra avversaria".