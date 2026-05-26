Finale campionato Primavera, biglietti in vendita: prezzi da 2 a 20 euro

Finale campionato Primavera, biglietti in vendita: prezzi da 2 a 20 euroFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 21:40Giovanili
di Redazione FV

Sono disponibili dalle ore 12:00 di martedì 26 maggio i biglietti per la Finale del Campionato Primavera 1 “TROFEO GIACINTO FACCHETTI” FIORENTINA vs PARMA, che si disputerà presso lo stadio 'Curva Fiesole' del Rocco B. Commisso Viola Park giovedì 28 Maggio alle ore 20:30. I prezzi, secondo quanto comunicato dalla Lega nei giorni scorsi, vanno dai 2€ per i bambini con meno di 6 anni fino al prezzo intero pari a 20€.

Pagano tariffa ridotta, ovvero 10€, i bambini con età inferiore ai 14 anni. Per acquistare i biglietti basta CLICCARE QUI.