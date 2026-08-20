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Sturli va in prestito al Chievo Verona: c'è l'annuncio della Fiorentina

Sturli va in prestito al Chievo Verona: c'è l'annuncio della Fiorentina
Oggi alle 19:00Giovanili
di Redazione FV

Un altro giovane che va a farsi le ossa altrove, più in particolare al Chievo Verona. Si tratta dell'esterno d'attacco 2007 Edoardo Sturli che va appunto in prestito al Chievo Verona. Sturli è cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina e due stagioni fa ha esordito nel calcio dei grandi scendendo in campo in Serie D con la maglia dell’Aquila Montevarchi poi il rientro alla Fiorentina dove ha contribuito a vincere lo scudetto con la Primavera. Ecco l'ennuncio della società viola: 

"ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore classe 2007 Edoardo Sturli al ChievoVerona per la stagione 2026/27"