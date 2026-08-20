Ufficiale
Sturli va in prestito al Chievo Verona: c'è l'annuncio della Fiorentina
Un altro giovane che va a farsi le ossa altrove, più in particolare al Chievo Verona. Si tratta dell'esterno d'attacco 2007 Edoardo Sturli che va appunto in prestito al Chievo Verona. Sturli è cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina e due stagioni fa ha esordito nel calcio dei grandi scendendo in campo in Serie D con la maglia dell’Aquila Montevarchi poi il rientro alla Fiorentina dove ha contribuito a vincere lo scudetto con la Primavera. Ecco l'ennuncio della società viola:
"ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore classe 2007 Edoardo Sturli al ChievoVerona per la stagione 2026/27"
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Copertina
Lorenzo Di BenedettoKean verso l'addio, il Como alzerà l'offerta. La cessione sarebbe dolorosa, per più di un motivo, ma rinforzarsi sarebbe possibile. Icardi, perché no? L'argentino strizza l'occhio alla Fiorentina
Angelo GiorgettiPochi 30 milioni per Kean? Dipenderà anche da lui. Serve un esterno alto top (dopo il primo no di Leao). Occhio a Laurentié last minute. A Roma assetto senza rischi, ma con una sorpresa
Mario TeneraniÈ una Fiorentina di qualità. Per favore, lasciamo in pace Grosso. Possibili cessioni eccellenti. Copertura economica per l’esterno top. Alla caccia di un mediano di quantità
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