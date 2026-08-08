Il retroscena di Mastantuono: ecco perché non ha giocato Real Madrid-Fiorentina

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Emergono nuovi retroscena sul trasferimento di Franco Mastantuono alla Fiorentina. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, il talento argentino avrebbe vissuto settimane difficili al Real Madrid, tanto da chiedere di non giocare l’amichevole di sabato scorso contro i viola, terminata 2-2. Una scelta compresa dall’allenatore José Mourinho, vicino al talento classe 2007.

Il Real Madrid considera Firenze l’ambiente ideale per permettere a Mastantuono di ritrovare serenità, continuità e fiducia. Arrivato in prestito secco, il giocatore avrà l’opportunità di trovare maggiore spazio e rilanciarsi dopo l’esperienza spagnola. Cresciuto nel River Plate, Mastantuono ha esordito in prima squadra a soli 16 anni. Nell’ultima stagione ha collezionato 35 presenze e 3 gol con il Real Madrid ed è diventato il più giovane esordiente nella storia della Nazionale maggiore argentina.