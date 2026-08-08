Social Fortini, il segnale dell'addio arriva da Instagram: via tutte le foto in viola

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Il classe 2006 è sempre più vicino all'addio: sul suo conto hanno chiesto informazioni Torino e Sassuolo. La Fiorentina chiede 10 milioni

A volte basta un clic per accendere il mercato. E quello arrivato nelle ultime ore dal profilo Instagram di Niccolò Fortini non è passato inosservato. Il terzino classe 2006 ha infatti cancellato dal proprio account tutte le fotografie che lo ritraevano con la maglia della Fiorentina. Una sorta di "ripulita" social che lascia ancora visibili soltanto gli scatti legati alla sua esperienza alla Juve Stabia, quelli della vita privata e delle vacanze, compreso il viaggio a Londra, oltre alle immagini con la Nazionale Under 21.

Torino e Sassuolo interessate

Ma non è finita qui. Fortini ha modificato anche la propria biografia, eliminando la dicitura "giocatore della Fiorentina". Un dettaglio, certo, ma nel calcio moderno anche i social possono diventare una piccola finestra sul mercato. E il momento, del resto, è tutt’altro che casuale: sul giovane esterno continua a esserci interesse, con Torino e Sassuolo che da tempo osservano la situazione e la Fiorentina che ha fissato una valutazione importante per il suo cartellino (10 milioni). Nessuna certezza, dunque, e soprattutto nessun annuncio da leggere tra le righe. Ma tra una foto cancellata e una bio modificata, il segnale c’è.