Niente ritorno in viola per Solomon: è fatta per il suo passaggio al West Ham

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Niente ritorno alla Fiorentina per Manor Solomon, che alla fine resterà a Londra e ripartirà dal West Ham. L’esterno israeliano, a proposito del quale nelle scorse settimane si è parlato anche di un possibile ritorno in viola, ha scelto dunque di restare in Inghilterra, scendendo però di categoria dopo la retrocessione degli Hammers nella scorsa Premer (giocherà in Championship).

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, West Ham e Tottenham hanno raggiunto l’accordo definitivo per il trasferimento del giocatore sulla base di 5 milioni di sterline di parte fissa, ai quali potranno aggiungersi altri 2 milioni di bonus. Tutti i dettagli dell’operazione sono stati definiti e per Solomon sono già state programmate le visite mediche nella giornata di domani. L’israeliano firmerà con gli Hammers un contratto triennale, valido fino al giugno 2029, con un’opzione per estendere l’accordo di un’ulteriore stagione.