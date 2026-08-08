Milenkovic saluta Firenze: "7 anni meravigliosi. La Viola farà un gran campionato"

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Da Udine, dove il Nottingham Forest è arrivato per partecipare al triangolare estivo con Udinese e Barcellona, arriva anche un saluto speciale in direzione Firenze. A rivolgerlo è Nikola Milenkovic, ex difensore della Fiorentina oggi in forza al club inglese, che ai microfoni di SkySport ha voluto ricordare i suoi anni in viola e parlare della squadra di Fabio Grosso.

"Saluto tutta la piazza e tutti i tifosi. A Firenze ho passato sette anni meravigliosi in un club storico, seguo tuttora la Fiorentina", ha raccontato Milenkovic, che non ha mai nascosto il legame con la città e con i colori viola. Un pensiero anche alla stagione appena conclusa, decisamente al di sotto delle aspettative: "La scorsa stagione è andata male, ma sono convinto che quest'anno la squadra farà un grande campionato visto il grande mercato che i viola hanno fatto".