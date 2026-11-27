Primavera, Aliboni: "Roma squadra con un gioco alla Gasperini, servirà la miglior Fiorentina"

Il vice allenatore della Fiorentina Primavera e quindi di Aurelio Andreazzoli, Alessio Aliboni, ha parlato in conferenza stampa ai canali ufficiali viola in vista del match di campionato contro la Roma, visto che con la squalifica di Andreazzoli stesso sarà lui a guidare la squadra in panchina. Queste le sue dichiarazioni:

Avete del rammarico per la Supercoppa persa? "Col mister scherziamo spesso su questa cosa qua, che lui in questo periodo non ha mai preso un'espulsione. Io ogni tanto scherzando mi lamento con lui e mi ha preso in parola, per farmi fare una partita e per avere un po' di riposo viste le tante partite che stiamo facendo, turnover, tocca a me. L'ultima è stata con l'Atalanta: brucia un po', meritavamo di vincere e di portare a casa la coppa per quello che abbiamo fatto sul campo. È anche vero che la partita ci ha dato consapevolezza nei nostri mezzi e un po' di rabbia, per farci costruire la base del nostro percorso. Ci siamo portati via cose positive ma quello che prevale è comunque il rammarico di non aver portato a casa la coppa: sarebbe stato bello farla alzare al nostro presidente Giuseppe e alla signora Catherine, che sono stati molto carini in quell'occasione. Sarebbe stato bello farla alzare al nostro direttore Angeloni, che ci è sempre vicino da un punto di vista professionale e da quello emotivo. Personalmente, sarebbe stato bello portarla al mister Andreazzoli per ricambiare tutto quello che mi ha dato in questo percorso".

Che Roma vi aspettate? "Abbiamo visto la Roma in video. È una quadra forte, con tanti giocatori bravi e con un'identità ben precisa. Gioca un calcio aggressivo, molto simile a quello della loro prima squadra. Ci aspettiamo una gara difficile. C'è rivalità, il nostro e il loro sono tra i migliori settori giovanili d'Italia. Loro in settimana hanno battuto il PSG, questo la dice lunga sul valore degli avversari. Servirà la Fiorentina nella versione migliore, ci prepareremo e sono convinto che i ragazzi coglieranno l'occasione di fare un altro step in avanti per il nostro percorso".

Cosa vi da mister Andreazzoli a voi dello staff? "Andreazzoli è la persona che vorrei essere nel mio percorso. Mi ha portato in stadi importanti, che sognavo da bambino: mi viene in mente San Siro, il Maradona, l'Olimpico e soprattutto il Franchi. In tutti gli stadi in cui sono stato ho sempre percepito stima nei suoi confronti: questa è una cosa bellissima per chi ha fatto del calcio la sua vita. Ci lascia molto liberi all'interno dello staff, ci fa dire la nostra e penso che questo sia un valore aggiunto. Con lo staff ci troviamo da dio. Siamo arrivati e abbiamo trovato ragazzi di spessore e bravi professionisti. Stiamo molto insieme, stiamo più tra di noi che con le nostre famiglie, questo è un grande vantaggio che porta armonia. Il nostro filo conduttore è che consideriamo il ragazzo centrale nel nostro lavoro e mettiamo il nostro io da parte per dare valore al giocatore, ci concentriamo su di loro, la loro crescita è l'interesse maggiore che abbiamo e questo ci porta grande vantaggio".

Com'è lavorare con i giovani? "Io ho lavorato10 anni nelle prime squadre, all'inizio avevo timore visto che c'erano un po' di stereotipi sui ragazzi di oggi. Non hanno voglia di arrivare, vogliono tutto e subito senza fare sacrifici, questo è quello che si diceva. E' stata invece una bellissima sorpresa perchéabbiamo trovato una squadra di ragazzi dallo spessore umano molto alto. Ragazzi ricettivi che ascoltano, vogliono mettersi in gioco e che ti ascoltano e danno credibilità. Il fatto che mi ha sorpreso di più è che mi coinvolgono nella loro vita di spogliatoio, hanno bisogno di parlare di cose anche oltre il calcio. Non si accontentano del ciao, ti abbracciano e lo fanno con sentimento. Qualcuno è arrivato anche a dirmi "ti voglio bene" è questo penso abbia più valore di una Supercoppa".