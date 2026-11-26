Turnone: "Contento del gol in Youth League, ma serve più concretezza"

Il capitano della Primavera della Fiorentina, Niccolò Turnone, è intervenuto ai canali ufficiali del club dopo il pareggio per 1-1 ottenuto ieri a Tbilisi contro la Dinamo, nella gara d'andata del terzo turno del Percorso Campioni di Youth League. Il giovane viola, autore del gol gigliato, ha commentato la prestazione della squadra e guardato alla sfida di ritorno al Viola Park.

"Qualche episodio non ci ha favorito"

"Sono molto contento di aver trovato il gol in una competizione prestigiosa come la Youth League. Mi auguro che sia soltanto il primo di tanti in questa stagione. Dobbiamo continuare a impegnarci perché ci attende ancora la gara di ritorno. Abbiamo disputato un ottimo primo tempo, creando diverse opportunità, ma in alcune occasioni siamo stati sfortunati, come in occasione del palo colpito da Pirrò. Avremmo dovuto essere più concreti sotto porta".

"Vogliamo continuare il nostro cammino"

"Ora ci aspetta la partita di ritorno davanti ai nostri tifosi, sul campo del Viola Park che conosciamo molto bene. La trasferta all'estero è stata un'esperienza davvero positiva, che ci ha permesso anche di rafforzare ulteriormente il legame tra compagni. Ci piacerebbe proseguire questa avventura, anche perché giocare fuori dall'Italia e conoscere nuovi luoghi è sempre qualcosa di speciale".